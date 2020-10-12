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İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 20:03

İstanbul ve bölge illerinde salı günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü saat 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.
 
Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.
 
Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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