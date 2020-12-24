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İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

24 Aralık 2020 Perşembe - 13:39 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 13:53

HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.


 Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça’dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder  Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

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