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İstanbul ve Ankara'nın renk haritası ile ilgili flaş açıklama! Kırmızıya dönüş...
İstanbul ve Ankara'nın renk haritası ile ilgili önemli açıklama geldi. Milyonların gözü pazartesi günü yapılacak açıklamada. İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs renk haritasının kırmızıya dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi...
Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı.