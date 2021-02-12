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İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! O müdür yakalandı...

AJANSLAR |  12 Şubat 2021 Cuma - 8:49 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 9:43

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı. İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul ve Ankara'da peş peşe operasyonlar. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme  programı ByLock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi.   İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından  yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandıkları tespit  edilen ve örgüt yapılanmasında yer aldıklarına dair haklarında beyan bulunan  şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.
 
Söz konusu soruşturma kapsamında, farklı meslek gruplarına üye toplam  23 kişinin, ByLock kullandıklarına dair tespit ve örgütün değişik kademelerinde  hiyerarşik yapılanmada yer aldıklarına dair beyanlar bulunduğunun anlaşıldığı  aktarılan açıklamada, bu kişilerle ilgili gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin  yakalanma işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi. Açıklamada, gözaltı kararı verilen 23 şüpheli arasında, KHK ile kamu  görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve  sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor ve Kur'an kursu  öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat ve doktor bulunduğu bildirildi.
  
FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ YAKALANDI 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturmada 25 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.   Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün kodlamalarında üst düzey  örgüt mensubu oldukları tespit edilen, haklarında ifade ve teşhis tutanağı  bulunan ve HTS analiz çalışmaları sonucunda ByLock kullandıkları belirlenen  örgütün emniyet yapılanması içerisindeki 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildiği bildirildi.  Açıklamada, daha önce kamu görevinden çıkarılan şüphelilerden 1'inin  1. sınıf, 2'sinin 3. sınıf emniyet müdürü, 2'sinin emniyet amiri, 3'ünün komiser,  5'inin komiser yardımcısı, 12'sinin ise polis memuru olduğu kaydedildi.
 Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların 8 ilde devam  ettiği belirtildi. 
 
 
Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari  akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı.Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ) ait 2 gaybubet evine düzenlenen operasyonda, firari 1.  sınıf emniyet müdürü Abdullah E. ve akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı. 
 
 FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç  edilen 1. sınıf emniyet müdürü Abdullah E'nin Etimesgut ilçesinde örgüte ait  gaybubet evinde saklandığını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar  ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.  Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari emniyet müdürünü  saklandığı hücre evinde yakaladı.  FETÖ tarafından "sadakati ve bağlılığı en üst seviyede" olarak  kodlanan ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen  zanlının, yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek, örgütteki sorumlularıyla bu  şekilde irtibat kurduğu belirlendi.
 
 Yüksek güvenlikli örgüt evi
 
Firari FETÖ mensubunun, yüksek güvenlikli ve kameralarla donatılmış  olması nedeniyle gaybubet evinde kaldığı tespit edildi. Deşifre olmamak için ailesi de dahil kimseyi kaldığı eve getirmediği  öğrenilen zanlının, eve farklı saatlerde girip çıktığı, tanınmamak için kıyafet  değiştirdiği, aylık erzak alışverişi yaparak mecbur kalmadığı sürece dışarı  çıkmadığı öğrenildi.
 
Firari akademisyen lüks rezidansta yakalandı
 
  
Organize Suçlar ekiplerince örgütün başka bir gaybubet evine  düzenlenen ikinci operasyonda ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı  terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan aranma kaydı bulunan, ByLock  kullanıcısı eski akademisyen Gözde Ö. gözaltına alındı. Zanlının Çankaya ilçesinde yakalandığı örgüte ait hücre evinin yüksek  güvenlikli olduğu ve çevresinin kameralarla izlendiği belirtildi.  FETÖ üyesi firari akademisyenin de saklandığı evde örgütten aldığı  talimat doğrultusunda Abdullah Ö. ile aynı yöntemleri kullandığı tespit edildi. O perasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele  geçirildi.  Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
 
  
 

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FETÖ operasyon emniyet müdürü
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