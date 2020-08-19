Gazetevatan.com » Gündem » İstanbul ve Ankara'da korkutan artış! Haritaya böyle yansıdı...
İstanbul ve Ankara'da korkutan artış! Haritaya böyle yansıdı...
Türkiye'de corona virüs vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin ilçe ilçe, sokak sokak corona virüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması da bu artışı doğruladı. 1 Temmuz tarihindeki corona virüs yoğunluğu ile 19 Ağustos corona virüs yoğunluğu kıyaslandığında aradaki fark şok etti.
1 Temmuz tarihindeki coronavirüs yoğunluğu ile 19 Ağustos corona virüs yoğunluğu kıyaslandığında aradaki fark akıllara durgunluk verdi. İşte İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalı corona yoğunluk haritası...