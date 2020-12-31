İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıklandı! Tüm girişler sınırlandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Kovid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşında toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri ile ilgili basın toplantısında konuşuyor.

Yerlikaya, "(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.

Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi.

(Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

(Kovid-19 tedbirleri) 2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı.

Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul 'un her noktasında olacağız. Yeni yılı karşılarken Kovid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.