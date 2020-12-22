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İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 'İkinci dalganın zirvesini geride bıraktık'

22 Aralık 2020 Salı - 11:07 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 11:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından koronavirüste ikinci dalganın zirve noktasının geride bırakıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda  yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi. 
 
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını  ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde  40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.
 
Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça,  salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini  kullandı.
 

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İstanbul Valisi ali yerlikaya İkinci dalga
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