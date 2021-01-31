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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kısıtlamada İstanbul paylaşımı

İHA |  31 Ocak 2021 Pazar - 15:48 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 15:48

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlama nedeniyle boş kalan İstanbul’un simge mekanlarının havadan çekilmiş görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.


 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlama nedeniyle boş kalan İstanbul’un simge mekanlarının drone ile çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya paylaşımda, “Canım İstanbul, ayrılıklar sevdaya dahil. Binlerce şiir yazılsa sana dair, mısralar dökülse gönlümüzden deniz gibi yine de eksik kalır sana sevdamız. Ahh güzel İstanbul, şair tarafımız” ifadelerini kullandı.
 

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