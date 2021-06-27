İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş aşı açıklaması!

Salgınla mücadele hızla sürerken Türkiye'de yapılana toplam aşı sayısı 47 milyon 160 bini aştı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısını duyurdu.
Vali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072, 2. doz: 2.422.469, toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325., %53’e ulaştık. Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için “haydi aşıya”
5 BİN 266 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.