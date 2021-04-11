İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş aşı açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.’ açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı.
#İstanbul’umuzdatoplam 2.814.919 olmak üzere— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı????
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx