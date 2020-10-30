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İstanbul Valisi Yerlikaya ile İBB Başkanı İmamoğlu'ndan deprem açıklaması!

30 Ekim 2020 Cuma - 15:18 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 15:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.


Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen  6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı  çıktı.
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir  olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun."  ifadelerini kullandı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında,  "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar  görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş  olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6  büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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