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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması: Yarın 10.00'dan itibaren cemaat camiye girebilecek

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 10:15 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklara ilişkin, "Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Bu ilgiyi İstanbul'a yakışır şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.


Vali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, yeryüzünün en görkemli mabetlerinden, İstanbul'un fethinin sembolü  Ayasofya Camisi'nin, yarın cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlattı.
 
İstanbul'la birlikte Ayasofya'yı medeniyete kazandıran Fatih Sultan  Mehmet Han ve askerlerini şükranla, rahmetle yad eden Yerlikaya, şunları  kaydetti:
"86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mabedi ibadetle namazla ezanla  buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım  ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Peygamber efendimiz: 'İstanbul'u  fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker.'  buyuruyor. Ayasofya, Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o  askerin, o fethin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamdolsun yeniden  kazanıyor. Bütün Müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın  açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık,  yapmaya devam ediyoruz."
 
Bu görkemli günü hemşehrilerin ve misafirlerin katkısıyla hep birlikte  en güzel şekilde yaşayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Ayasofya'ya gelirken  vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade,  sabır, anlayış." ifadesini kullandı.
 
Vali Yerlikaya, bugünden başlayarak uygulanacak tedbirleri de basın  mensuplarıyla paylaştı.
 
Ayasofya Camisi'ne alınacak misafirlerin davetlerinin, Diyanet İşleri  Başkanlığınca yapıldığına vurgu yapan Yerlikaya, cami içi ve çevresinde  vatandaşlar için namaz kılma yerlerinin belirlendiğini kaydetti.
 
Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde  kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma  yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı  ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet  Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek.  Bunlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı  kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama  noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin  yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz."
 
Alanda hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, Fatih  Belediyesi tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf  düzeni işaretlemesinin bu akşam saat 20.00'de başlayacağını ve sabah saatlerine  kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi.
 
Yerlikaya, "Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın,  yani cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.
 
Vali Yerlikaya, Sağlık Müdürlüğünce de gerekli bütün tedbirlerin  alındığına, giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağına dikkati  çekti. Yerlikaya, bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık  personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulansın görev  alacağını ifade etti.
 
Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yolların  trafiğe kapatılacağını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle Tarihi Yarımada'da dün de  açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi  Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü,  23 Temmuz yani bugün  saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye,  Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu  alanda var olan araçların Tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin  verilecek.
 
Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam  edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları  arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya  kadar sefer yapılmayacaktır."
 
İl dışından otobüsle gelen misafirler için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın  park yeri olarak tahsis edildiğini anlatan Yerlikaya, "Otobüslerden inen  misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar,  ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200  metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır." dedi.
 
Müftülük görevlilerinin namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara  yardımcı olacağını belirten Yerlikaya, "Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün  misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz.  Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak.  Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri  araç park yeri olarak tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.
 
Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları  ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgilerin valiliğin internet sitesi ve  sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:
"Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya  Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz.  Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık  olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla  birlikte görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah."
 
Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya, açıklamanın  ardından Ayasofya Camisi'ndeki son hazırlıkları inceledi.
 
 
 
 

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