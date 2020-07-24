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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı! 'Bugün İstanbul'un parolası...'

24 Temmuz 2020 Cuma - 9:52 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 9:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı.
 
Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
 
 
 

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Ali Yerlikaya Ayasofya ibadet
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