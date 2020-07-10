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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hoş geldin Ayasofya

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 18:20 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 18:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ayasofya" paylaşımında bulundu.


Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda,  "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi,  özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor.  Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.
 
 

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya
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