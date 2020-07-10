Vali Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği ezanla başlayan videoda, "Ayasofya, Fatih'ten başlayan bir gelenek, fethin sembolü, manası, canevi, özlemini çektiğimiz aşk-ı ibadettir. Ayasofya, özlem zincirlerini kırıyor. Ayasofya'mıza kavuşuyoruz. Ayasofya Camii ibadete açılıyor." ifadeleri yer aldı.
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- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hoş geldin Ayasofya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hoş geldin Ayasofya
AA | 10 Temmuz 2020 Cuma - 18:20 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 18:20