İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, pastane, berber, nikah/düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro/sinema, konser salonu vb. tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacaktır” ifadelerini kullandı.
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- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama
İHA | 03 Kasım 2020 Salı - 22:38 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 22:39