İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okul servis şoförlerinin koronavirüs aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, '7.428 okul servis şoförümüzün 6.997'si (yüzde 94.2), 4.637 servis rehber personelinin 4.382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100.' ifadelerini kullandı.
#İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde;7??.4??2??8?? okul servis ?? şoförümüzün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2021
6??.9??9??7??’si (%94.2)
4??.6??3??7?? servis rehber personelinin
4??.3??8??2??’si (%94.5) aşılarını yaptırdı.
??Hedefimiz %100#Koronavirüs’ü #aşı ile yeneceğiz.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/1iFzf3p23G