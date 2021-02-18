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İstanbul Valiliği uyardı! İşte kritik 2 gün, o saatlerde...

18 Şubat 2021 Perşembe - 21:08 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 21:15

İstanbul Valiliği meteorolojik verilere göre kentte havanın aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurlu olacağını duyurdu. Cuma gecesinden cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don bekleniyor.


İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.
 
"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
 
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
 
Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
 
Bakırköy 6°
 
Şişli 6°
 
Sarıyer 4°
 
Ümraniye 4°
 
Kartal 5°
 
Sancaktepe 5°
 
19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
 
Bakırköy 2°/ 5°
 
Şişli 2°/ 6°
 
Sarıyer 1°/ 4°
 
Ümraniye 0°/ 4°
 
Kartal 2°/ 6°
 
Sancaktepe -1°/4°
 
20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
 
Bakırköy -1°/ 6°Şişli -2°/ 7°
 
Sarıyer -3°/ 5°Ümraniye -6°/ 5°
 
Kartal -1°/ 7°
 
Sancaktepe -6°/5°
 
Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):
 
Çatalca Radar Sahası : 38 cm
 
Ümraniye : 23 cm
 
Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm
 
Kartal (Bölge Md.) : 3 cmSarıyer : 3 cm
 
İstanbul Havaalanı : 2 cm

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İstanbul Valiliği meteoroloji yüksek kesim
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