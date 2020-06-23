23 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.339 0.13 EURO 7,7550 0.60
USD 6,8470 0.01 ALTIN 388,920 0.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul Valiliği selden etkilenenler için harekete geçti

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 21:40 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 21:40

İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta evlerinde konaklayamayacaklar için Valiliğimizce konaklama imkanı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır."


ETİKETLER

İstanbul Esenyurt hasar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.