İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! İlçe ilçe paylaşıldı, cuma gecesi...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.
Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
18.02.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy: 6°
Şişli: 6°
Sarıyer: 4°
Ümraniye: 4°
Kartal: 5°
Sancaktepe: 5°
19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy: 2° / 5°
Şişli: 2° / 6°
Sarıyer: 1° / 4°
Ümraniye: 0° / 4°
Kartal: 2° / 6°
Sancaktepe: -1°/4°
20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy: -1° / 6°
Şişli: -2° / 7°
Sarıyer: -3° / 5°
Ümraniye: -6° / 5°
Kartal: -1° / 7°
Sancaktepe: -6°/5°
Cuma gecesi başlayıp Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):
Çatalca Radar Sahası: 38 cm
Ümraniye: 23 cm
Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm
Kartal (Bölge Md.): 3 cm
Sarıyer: 3 cm
İstanbul Havaalanı: 2 cm
MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.