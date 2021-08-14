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İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması!

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:29 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 21:31

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.


İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan  Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet  Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler  doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00  sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı  anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup,  başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü  saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İstanbul Valiliği Pendik Cemevi
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