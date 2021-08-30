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İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Büşra ŞİMŞEK-Ömer HASAR/İSTANBUL (DHA) |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:15 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 12:15

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü İstanbul Valiliği'nde de tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrikleri kabul etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz katıldı. Valilikte düzenlenen programa siyasi partilerin temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer ile azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri de katıldı.
 
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