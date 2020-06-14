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İstanbul Valiliği duyurdu! Yağış ne zaman bitecek?

14 Haziran 2020 Pazar - 11:06 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 11:06

İstanbul'da başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


 Kentte başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın,  öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 
 
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji  Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
 
İstanbul'da dün gece saatlerinden sonra başlayan sağanak ve gök  gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması  bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen  yerel kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su, baskını, yıldırım, ulaşımda  aksamalar, ufak çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması isteniyor.
 
  İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları şöyle sıralandı:
 
 
"14 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 26  derece.
 
 15 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 27  derece.
 
16 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 29 derece.
 
17 Haziran- parçalı bulutlu; en düşük 20, en yüksek 28 derece.
 
18 Haziran- gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 20, en yüksek 28  derece."
 
 

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