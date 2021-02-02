İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.
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- İstanbul Valiliği duyurdu: 98 öğrenci serbest bırakıldı
İstanbul Valiliği duyurdu: 98 öğrenci serbest bırakıldı
02 Şubat 2021 Salı - 9:28 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 9:28