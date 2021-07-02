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İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı yardımı toplama izni

02 Temmuz 2021 Cuma - 11:45 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 11:46

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebinin kabul edildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

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