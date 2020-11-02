İstanbul Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alıyor! KPSS şartı yok!

İstanbul Üniversitesi İŞKUR vasıtasıyla KPSS şartsız sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi işçi alımı ilanına göre, adaylar başvurularını 2-6 Kasım tarihleri arasında yapabilecek. Peki, İstanbul Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İstanbul Üniversitesi hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrosuna 11 sürekli işçi alıyor. İŞKUR aracılığıyla alınacak başvurularda KPSS şartı aranmıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru

yapabilecekler.

İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecek.

Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edecekler.

Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr)

adaylara duyurulacak. Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri

adresi dikkate alınacak. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.

4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir.

8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına Hastane Hizmetlisi (Hasta, Yaşlı Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık

sorununun olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi ile belirler denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.

10- Haftalık 45 saati aşmayacak şekilde ilgili birim yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak

11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

12- Alınacak sürekli işçi kadroları:

11 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) İçin Aranan Özellikler

- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.

- 35 yaşını doldurmamış olmak.