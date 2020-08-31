İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihleri 2020 belli oldu! İstanbul Üniversitesi açıköğretim kaydı nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi, ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrenciler aramalarını arttırdı. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuruları ve kayıt tarihleri sorgulanıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi açıköğretim kaydı nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi ikinci üniversitesi başvuru ve kayıt tarihleri hakkında merak edilenler…

İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi, ikinci üniversite programına kayıt olmak isteyen öğrenciler, arama motorları üzerinden İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kayıt tarihlerini ve İÜ ikinci üniversite başvurularını araştırıyor. İşte detaylar…

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi, açık ve uzaktan eğitim fakültesi (AUZEF), ikinci üniversite kayıtları 01-30 Eylül tarihinde 'basvuru.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yapılacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt tarihleri arasında 'basvuru.istanbul.edu.tr' adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için öncelikle hesap oluşturulur. Hesap aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra, sisteme giriş yapılarak bilgi güncelleme ve tercih işlemleri gerçekleştirilir. Fakülte onayından sonra da harç ücreti yatırılarak kayıt tamamlanır.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINA KAYIT OLACAKLAR

-ÖSYM’nin Yüksekögretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen ögrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

-Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,

-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

-Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

-Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Baskanlıgı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ

AUZEF ikinci üniversite programları lisan ve ön lisans programları için yatırılması gereken kayıt ücreti 400 lira olarak belirlendi.