İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 85 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne hemşire, ebe, eczacı ve sağlık teknikeri alınacak. Başvurular 7 Temmuz'da sona erecek. Peki, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, hemşire, ebe, eczacı ve sağlık teknikeri pozisyonlarında 85 sözleşmeli personel alınacak.
Adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekiyor. Önlisans Mezunları için 2018 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacak.
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.