İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli personel alımı şartları!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü duyurdu. Üniversite birimlerine 4/B sözleşmeli personel alınacak. İlan yayınlandı. İlana göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne 105 sözleşmeli, büro personeli, temizlik görevlisi, sağlık teknikeri, diyetisyen ve fizyoterapist kadrolarında personel alacak. Peki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli personel alımı şartları!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

İSTENEN BELGELER

-Fotoğraflı Başvuru formu

-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

-KPSS sınav sonuç belgesi

ARANILAN ŞARTLAR

İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Başvuracak Ön lisans ve Ortaöğretim Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS -P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

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