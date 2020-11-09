İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 60 sürekli işçi alacak! İşte İŞKUR başvuru ekranı!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne güvenlik görevlisi ile hasta ve yaşlı bakıcısı kadrolarına 60 işçi alıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı ilanı yayınlandı. Peki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 60 sürekli işçi alıyor. İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek başvurular 9-13 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alım ilanı yayınlandı. İlana göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne güvenlik görevlisi ile hasta ve yaşlı bakıcısı kadrolarına 60 işçi alınacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alımı başvuruları 9-13 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

CERRAHPAŞA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecek. İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirlenecek. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi internet sitesinde duyurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

HASTA VE YAŞLI BAKICISI İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezunu olmak,

2. 30 yaşını doldurmamış olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıllık özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahip olmak,

3. 30 yaşını doldurmamış olmak.

KURA TARİHİ VE YERİ

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 17 Kasım 2020 günü (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacak.

Noter huzurunda kura çekimi 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacak.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitenin (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde

DUYURULAR kısmında yayınlanacak.