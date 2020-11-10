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İstanbul'un tarihi yerlerinde Formula 1 araçları tur attı

DHA |  10 Kasım 2020 Salı - 16:09 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 16:09

Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için Eminönü ve Galata Köprüsü'nde çekim yapıldı. Formula 1 araçlarını görmek isteyen bazı vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Köprüde sürüş yapan Formula araçları havadan da görüntülendi.


Formula 1 yarışlarının Türkiye'deki ayağının tanıtım filmi için İstanbul'un tarihi noktalarında pilotlar sürüş yaptı. Dün, Arnavutköy Sahili'nde sürüş yapan 2 pilot bugün ise Eminönü ve Galata Köprüsü'nde boy gösterdi. Tanıtım filmi nedeniyle yapılan sürüş için helikopterdeki kameradan da görüntü alındı. Köprüler üzerinde Formula 1 araçlarının gösteri sürüşü dronla da görüntülendi.
 
 
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Yarış araçlarını izlemek isteyen bazı vatandaşlar ise araçların güzergahı üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonları ile yarış arabalarını görüntülemeye çalıştı.

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