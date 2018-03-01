İstanbul'un tarihi meydanı için flaş karar

MERDİVENLERİN YIKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

2019'UN MART AYINDA TAMAMLANACAK

İBB tarafından daha önce Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair açıklama yapılmış, İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebileceği; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacağı ifade edilmişti. Bölgedeki tüm otoparkların, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların 2019'un Mart ayında tamamlanacağı duyurulmuştu.