İstanbul'un iki ilçesinde büyük tehlike! 5 binadan 1'i yıkılacak

790 bin bina

İstanbul’da 790 bin binada yapı tespit taraması yapacaklarını belirten Kahraman, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Amacımız görev süremiz boyunca 39 ilçeyi bitirmek. Şu an Avcılar Denizköşkler ve Silivri Merkez Mahallesi’nde 17 Ağustos depreminden önce yapılmış binaları tarıyoruz. Bu binalar potansiyel olarak risk barındırıyorlar. Biz binalara girerek hızlı tarama yöntemleriyle risk olasılıklarını ortaya çıkarıyoruz. Çok riskli yapılar elbette yıkılıp yeniden yapılmak zorunda. Bazı binalar gerçekten ayakta zor duruyor şekilde çıkıyor. Bazıları güçlendirilebilir durumda. Yenileme ve güçlendirme modelleri üzerindeki çalışmalar devam ettiği için sonuçları şu an vatandaşlarımızla paylaşmıyoruz. Bunlar tamamlandığında halkımızla paylaşacağız.”

‘Sistem kurguluyoruz’

Afet öncelikli bir kentsel dönüşüm modeli kurguladıklarını söyleyen Tayfun Kahraman, şu an yapılan tarama çalışmalarının amacının afetlere karşı dayanıklı bir İstanbul ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Kahraman, “Bugün İzmir ’de yaşadığımız deprem İstanbul’da çok daha büyük bir boyutta olacak. Kendi verilerimizle analiz yapıyoruz. Bu deprem yönetmeliğine tabi bir çalışma değil. Analiz çalışmasının sonucunda bazen parsel bazında bazen de alansal olarak müdahale etmemiz gereken alanları ortaya çıkarıyoruz. Ve vatandaşlarımızı bu konuda uyaracağız. Kendilerine özellikle bu binalarda hem finansal olarak hem de malzeme hem de projelendirme anlamında yardımcı olacak sistemleri de kurgulamaya çalışıyoruz. Kentte yaşayanlara sağlıklı konutlarda yaşama hakkını vermek yönünde bir irademiz var” diye konuştu.