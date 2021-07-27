Örnektepe Mahallesi, Kanarya sokakta saat 13.45 sıralarında dünür oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, silahla bacağından vuruldu. Yaralı kişi de bunun üzerine silahla karşı taraftan 3 kişiyi vurarak, öldürdü. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.
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- İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! 3 ölü 1 yaralı
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! 3 ölü 1 yaralı
DHA | 27 Temmuz 2021 Salı - 14:39 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 15:58