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İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma!

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma!
Fatih Balat'ta silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve bina zarar gördü.  
 
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