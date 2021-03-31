31 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -0.29 EURO 9,7250 -0.51
USD 8,2630 -0.72 ALTIN 452,230 0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Kanlar içinde yere düştü

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA  |  31 Mart 2021 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 18:13

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.


Olay saat 17.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kafasından ısırdığı çocuk, kanlar içinde yere düşerken çevredekiler müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulurken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışıp daha sonra ambulansa aldı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
Çocuğu köpekten kurtaran kişi, "Ben köpeği sevdim, hemen sonra köpek çocuğun üstüne atlayıp başından ısırdı. Çocuğu kurtarıp köpeği uzaklaştırdım sonra da ambulansa haber verdik" diye konuştu. 
 
Uzaklaşan köpek, Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yakalanarak veteriner müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

Beyoğlu İstiklal Caddesi köpek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.