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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:12 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 14:12

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde anma töreni düzenledi.


Fatih Camisi'nde bulunan türbedeki anma törenine, Vali Ali  Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,  İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet  Emin Maşalı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.
 
Fatih'in kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar  edildi.
 
İmamoğlu, törenin ardından eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir Topbaş, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ile akademisyen ve sanat tarihi  profesörü Semavi Eyice'nin kabirlerini de ziyaret etti.
 
 
 

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