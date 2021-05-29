İstanbul'un fethi ile ilgili en güzel mesajlar!

Tarihte pek çok kez kuşatılan ancak alınamayan, Hz. Muhammed tarafından "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" diyerek fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'un fethinin bugün 568. yılı kutlanıyor. Bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi başlatan İstanbul'un fethi 7'den 77'ye pek çok kişi tarafından kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethine özel en güzel mesajları derledik. İşte İstanbul'un fethi ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar!

Tam 568 yıl önce, Orta Çağ'ın en güçlü kara ve deniz kalelerinin, Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma teknikleri, ateşli silahları ve düzenli askeri gücü karşısında yenildiği İstanbul 'un fethi kutlanıyor. 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethine özel en güzel mesajları derledik. İşte İstanbul'un fethi ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar!

İSTANBUL FETHİ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR!

“Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!”

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

"Geceler vardır dirilişe gebedir, fecr olur;Şehr-i İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır bir çağ açılır...

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

"Alemlerin Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’n övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kent İstanbul’u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki karaman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul’un Fethi’nin 568. yılını kutluyorum."

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in ve tüm ecdadın ruhları şad olsun...İstanbul fethinin 568. yılı kutlu olsun."

"Peygamber efendimizin övgüsünü kazanan büyük hakanımız Fatih Sultan Mehmet Han ve büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı bir çağı değiştiren çok anlamlı tarihin yıldönümünde rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. "

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

"Ne yazılır ki Fatih'e O, kendi destanını yazdı tarihe.. İstanbulun Fethi'nin 568. Yıldönümü kutlu olsun."

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. "Ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni” diyerek yola çıkıp Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin 568 yılı kutlu olsun.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına, göklerde ezanımızın yankılanmasına vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum."Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz"

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 568. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.