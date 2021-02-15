İstanbul'un bir ilçesine giriş çıkışlar kapatıldı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu.
Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gerçekleştirilen 3 saatlik denetimler sonucunda 603 kişi, 23 motosiklet, 139 araç, sorgulanırken 2 yoklama kaçağı, 1 yaralama ve 3 hırsızlık suçlarından aranması olan 6 kişi tespit edilip polis merkezine götürülerek haklarında işlem başlatıldı.