İstanbul'da dolu yağışı başladı! Yerler kısa sürede beyaza büründü

İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
ARNAVUTKÖY'DE YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.
Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.
ANKARA İÇİN UYARI
Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
ANTALYA İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 78-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kuvvetli fırtınanın saat 19.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
METEOROLOJİ'DEN İZMİR'İN DOĞUSU İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.
Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.