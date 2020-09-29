İstanbul'da dolu yağışı başladı! Yerler kısa sürede beyaza büründü

ANKARA İÇİN UYARI

Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 78-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli fırtınanın saat 19.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN İZMİR'İN DOĞUSU İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.