İstanbul'u sel vurdu! Araçlar mahsur kaldı evleri su bastı

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehri kara bulutlar kaplarken Mecidiyeköy'de yollar göle döndü, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı. Kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

İstanbul'da yağmur bugün de etkili oldu. Mecidiyeköy'de aniden bastıran yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

YAĞMUR BULUTLARI KENTİ SARDI

Saat 14.45 itibarıyla İstanbul 'un üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerledi.

SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI, EVLERİ SU BASTI

Etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi 'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'Ü BULDU İstanbul cuma trafiği sağanak yağışın da etkisiyle kilitlendi. Saat 15.40 sularında trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. SU BASKINLARI NEDENİYLE TRAMVAY SEFERLERİ DURDU Sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş -Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar -Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne Kırklareli ve Tekirdağ ’da bugün (18.06.2021 Cuma günü) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

SARI KODLU UYARI