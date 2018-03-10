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İstanbul trafiğine düzenleme! 12 Mart'tan itibaren...

AA |  10 Mart 2018 Cumartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 14:50

İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Bayern Münih arasında 14 Mart'ta oynanacak maç nedeniyle 12 Mart'tan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  14 Mart Çarşamba günü 20.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Bayern Münih  arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri  kapsamında, 12 Mart Pazartesi 00.00'dan 15 Mart Perşembe 06.00'a kadar bazı  yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
 
 
Bu kapsamda, Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi araç trafiğine  kapatılacak, Beşiktaş istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri Dolmabahçe  Meydanı kullanarak Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.
 
Nişantaşı istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri ise  Kadırgalar Caddesi - Asker Ocağı Caddesini takiben Mete ve Divan Kavşaklarını  kullanarak Nişantaşı istikametine geçebilecek.
 
  
Maç günü ise Kadırgalar Caddesi araç trafiğine kapatılacağından,  Nişantaşı istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri Dolmabahçe Meydanı'ndan  Beşiktaş Meydanı istikametine yönelip, Serence Bey kavşağından dönüş yaparak  Süleyman Seba Caddesi üzerinden seyredebilecek.
 
  
 
 

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