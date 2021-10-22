İstanbul Tiyatro Festivali ne zaman? İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve İKSV tiyatro festivali 2021!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 25. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim bugün perdelerini açıyor. İKSB İstanbul Tiyatro Festivali kasım ayına kadar devam edecek. İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve festivali…

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. 20 Kasım’a kadar sürecek festivalin ilk haftasında, fiziki ve çevrimiçi oyunların yanı sıra ücretsiz etkinlikler de ziyaretçiler ile buluşacak. İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve İKSV tiyatro festivali 2021!

25. İstanbul Tiyatro Festivali programı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de perdelerini açıyor. "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, "kulak tiyatrosu"ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak. Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Koronavirüs önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Yurt dışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 13 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

İstanbul Tiyatro Festivali ne zaman? İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve İKSV tiyatro festivali 2021!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 25. İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim bugün perdelerini açıyor. İKSB İstanbul Tiyatro Festivali kasım ayına kadar devam edecek. İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve festivali…

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. 20 Kasım’a kadar sürecek festivalin ilk haftasında, fiziki ve çevrimiçi oyunların yanı sıra ücretsiz etkinlikler de ziyaretçiler ile buluşacak. İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı ve İKSV tiyatro festivali 2021!

25. İstanbul Tiyatro Festivali programı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de perdelerini açıyor. "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, "kulak tiyatrosu"ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak. Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Koronavirüs önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Yurt dışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 13 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. 20 Kasım’a kadar sürecek festivalin ilk haftasında, fiziki ve çevrimiçi oyunların yanı sıra ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de başlıyor. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla yola çıkan festival, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla izleyicilerle buluşuyor.

Emre Kınay, Shakespeare kolajı Irgat ile sahnede

Festivalin fiziki ilk oyunu, Irmak Bahçeci’nin yazıp Emrah Eren’in yönettiği, Emre Kınay’ın rol aldığı Irgat. Macbeth’ten Romeo ve Juliet’e, On İkinci Gece’den Venedik Taciri’ne; Shakespeare oyunlarından alıntılarla tasarlanmış bir kolaj olan Irgat’ta, Shakespeare klasiklerinin ihanet, kıskançlık, şüphe, kanlı savaşlar, yanılsama, ateşli aşk ve intikam arzusu gibi temalarıyla, günümüzün; iç savaş, grevler, kadın cinayetleri, homofobi, emek sömürüsü gibi güncel meseleleri iç içe geçiyor. Oyun, Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Dijital Banka N Kolay’ın desteğiyle, 25 ve 26 Ekim’de saat 20.00’de Duru Ataşehir’de sahnelenecek.

Zehra İpşiroğlu imzalı Yüzleşme CKM’de

Yüzleşme, toplumda saygın bir yere sahip Dr. Mert’in eşi, kızı ve iş arkadaşı olan üç kadının; etraflarını saran ve kendi zihinlerine sokulan eril dilin farkına varıp, onunla yüzleşmelerinin hikâyesi… Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı, Deniz Şengenç ve Onur Gazdağ ile yönettiği oyun, karakterlerin doğrudan anlatımıyla; örneklerine tanık olduğumuz fiziksel ve psikolojik şiddeti, mobbing’i ve tacizi ortaya seriyor. Oyun, 27 Ekim Çarşamba saat 20.000’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde, “Bu İşte Bir Kadın Var” Tema Sponsoru Odeabank’ın desteğiyle sahnelenecek.

Dans gösterisi Waterfloor, Müze Gazhane’de ücretsiz izlenebilecek

Festivale Fransa’dan konuk olan dans gösterisi Waterfloor zamanımızın iklimsel çalkantılarıyla yüzleşen bir bedeni ve onun yansımasını, bir “su manzarasında” ortaya koyuyor. Ali Salmi imzalı gösteri, Institut Français İstanbul ve Müze Gazhane’nin değerli işbirliğiyle, 30 ve 31 Ekim’de saat 20.00’de Müze Gazhane’de ücretsiz izlenebilecek.

Festivalin, tiyatroseverler tarafından merakla beklenen iki uluslararası fiziki yapımı Medea ve Neşe Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle izleyiciyle buluşacak.

Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe, 4 ve 5 Kasım’da saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Dans, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Pippo Delbono topluluğunun oyuncuları, duyguların en uç noktalarını; ıstırap, mutluluk, acı, heves ve sonsuz sevinç arayışını sahneye taşıyor.

Festivalin merakla beklenen bir diğer oyunu Medea’da ise, sahnelediği her oyunu heyecan yaratan yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea’sını, günümüzün diliyle ve gerçek bir olaydan çıkarak yeniden yazıyor. MÖ 5. yüzyıldan bu yana, tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde karşımıza çıkıyor. 1995’te eşinden boşanan Amerikalı bir doktorun, bu boşanma sonrasında iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe verdiği gerçek bir hikâyeye selam gönderiyor. Oyunda Medea olarak karşımıza çıkan Marieke Heebink, performansıyla hem eleştirmenlerden büyük övgüler aldı hem de Altın Theo Ödülü gibi prestijli ödüllerin sahibi oldu. Medea, 17 ve 18 Kasım’da saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.İngiliz yönetmen Robert Icke’nin imzasını taşıyan uluslararası yapım Oedipus ise 6 Kasım’da 14.00 ve 19.15 seanslarında Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Toz, 24 ve 25 Kasım’da Alan Kadıköy’de

22 ve 23 Ekim'de 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışını yapması planlanan Toz oyunu, oyuncu Zerrin Tekindor'un oyunun provaları esnasında geçirdiği ufak bir sakatlık neticesinde 24 ve 25 Kasım tarihlerine ertelendi. Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru Tekfen Holding’in desteğiyle gerçekleştirilecek oyun, 24 ve 25 Kasım saat 20.00’de Alan Kadıköy'de festivalin kapanışını yapacak.

Festivalin çevrimiçi programı 20 Kasım’a kadar erişime açık

Festival, fiziki gösterilerin yanı sıra dokuz çevrimiçi yapımı izleyicilerle buluşturuyor. “Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi” teması kapsamında Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları oyunları, ünlü koreograf Crystal Pite’tan Betroffenheit ve Müfettiş, dansseverler için, dört farklı koreografın imzasını taşıyan Bugün Yaratmak ve çocuklar için Alice uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle izleyiciyle buluşuyor.

Yerli çevrimiçi programda ise çevrimiçi olarak dinlenebilecek iki “kulak tiyatrosu” var: Podacto yapımı Açık Aile ve Odeabank sponsorluğunda gerçekleşen Tiyatro Boyalı Kuş’tan Kendine Ait Bir Oda.

Çevrimiçi programda yer alan gösterimler, festival boyunca tüm Türkiye’den, passostudio.com adresi üzerinden izlenebilecek.

Festival programının tüm ayrıntıları tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.

Festivalden ücretsiz etkinlikler

Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler her yıl olduğu gibi festivale eşlik ediyor. Festival, Odeabank sponsorluğunda hayata geçen ve sanat alanında kadın üretimini görünür kılmayı amaçlayan "Bu İşte Bir Kadın Var" teması kapsamında, Ebru Nihan Celkan’ın yürütücülüğünde Sahnenin Eşitliği Eşitliğin Sahnesi ve Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ile Firuze Engin’in katılımıyla Çocuk Anlatılarında Eşit Bir Yol Nasıl Bulunur? başlıklı iki panele ev sahipliği yapıyor.

Hollanda Başkonsolosluğu ve Inogarart tarafından hayata geçirilen dijital bir haritalandırma, kapasite geliştirme ve network platformu olan Arts Map, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ve işbirliğinde “Sahneyi Sürdür!” başlığıyla, 26-27 ve 28 Ekim’de üç günlük bir programla, sahne sanatları disiplininden farklı isimleri bir araya getiriyor. Hollandalı ve Türkiyeli sanatçılar, farklı deneyim ve bakış açılarından yararlanarak sahne sanatlarının geleceğini yeniden hayal ediyor.

Öğrenme ve Gelişim Programı etkinlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi

Festival biletleri satışta

Festival biletleri passo.com.tr adresinde ve İKSV ana gişede satışta.

Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, festival biletlerini indirimli fiyatlarla satın almaya devam ediyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine gönderilen rezervasyon formu aracılığıyla %25 indirimle satın alabiliyor. Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise fiziki etkinliklerde %15; çevrimiçi etkinliklerde ise %20 oranında indirime sahipler.