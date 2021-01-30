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İstanbul-Tahran seferini yapan uçak iniş yapamadı

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 1:51 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 1:51

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.


AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSİ 20.30'da İstanbul  Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti  nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca,  pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.
 
 Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği  belirtildi.
 
Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren  sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın  batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun  bulunmadığını ifade etti.
 
  
 
  
 

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Türk Hava Yolları hava Tahran
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