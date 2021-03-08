İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir, İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek?

Kadınlar günü nedeniyle İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen uluslararası bir metin olan sözleşme, 11 Mayıs 2011'de Avrupa Konseyi tarafından İstanbul'da imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, Mart 2019 itibarıyla 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Peki İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi maddeleri neler? İstanbul Sözleşmesi son durum ve içeriği…

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri neler? Sorularına yanıt aranıyor. Sık sık gündeme gelen İstanbul sözleşmesi Kadınlar Günü vesilesiyle yeniden gündem konusu oldu. Uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin Mart 2019 itibari ile 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tüm detaylar ve sözleşmenin maddeleri haberimizde.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan uluslararası bir sözleşmedir.

Sözleşme sık sık "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganıyla kadınlar tarafından gündeme getiriliyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELERDİR?

Önleme- Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi;- Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi;

- Farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması;

- Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi;

- Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle iş birliği yapılması.

Koruma

-Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması;

- Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi;

- Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları sağlanması.

Yargılama

- Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması;

- Gelenek, töre, din, ya da “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması;

- Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması;

- Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması.

Bütüncül politikalar

- Yukarda belirtilen tüm tedbirlerin kapsamlı ve koordineli politikaların bir parçası olmasının sağlanması ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasının temin edilmesi.

SÖZLEŞME KAPSAMINDA ALINAN SUÇLAR

Sözleşme taraf devletlere, aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai veya başka bir hukuki yaptırım öngörmeyi zorunlu kιlmaktadιr.

- ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

- taciz amaçlı takip;

- tecavüz dahil, cinsel şiddet;

- cinsel taciz;

- zorla evlendirme;

- kadınların sünnet edilmesi;

- kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.

Burada açıkça verilmek istenen mesaj, kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin özel hayatta saklı kalacak konular olmadığıdır. Aksine, mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı ya da ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen suçların özellikle travma yaratıcı etkisini vurgulamak üzere bu kişinin cezası daha da ağırlaştırılabilir.