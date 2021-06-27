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İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de 9 katlı bina çöktü

DHA |  27 Haziran 2021 Pazar - 1:17 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 1:17

İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceden boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi. Alınan alınan ilk bilgiye göre kimse yaralanmadı.


İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceden boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi.
 
Alınan alınan ilk bilgiye göre kimse yaralanmadı.
 
 

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İstanbul Sarıyer Bahçeköy
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