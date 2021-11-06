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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

DHA-AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 12:30

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.


Kentte dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını da olumsuz  etkiledi.
 
Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen  Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı  saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.
 
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle İstanbul  Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak bazı seferler ertelenirken, 21 uçak  İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiş, 20 uçuş da iptal edilmişti. THY'nin  14.35'e kadar olan iç hat seferlerinin de iptal edildiği bildirilmişti.
 
 
 
 

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