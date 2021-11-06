İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Kentte dünden bu yana devam eden sis, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Saat 08.00 itibarıyla iniş ve kalkışlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sisin etkisinin azılmasıyla seferler yeniden başladı. Havalimanı saat 11.10'da kalkışa, 11.40'ta ise inişlere açıldı.