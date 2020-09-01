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İstanbul park f1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? (F1 bilet fiyatları)

01 Eylül 2020 Salı - 13:16 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 13:16

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışı seyircili olacak" dedi. Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak, "Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var.’’ diyerek F1 bilet fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Formula 1 biletleri hakkında merak edilenler…


Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarının seyircili olacağını duyurdu. Vural Ak ayrıca, "Türkiye'den önceki Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı." ifadelerinde bulundu. Vural Ak, "Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak." dedi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula  1'de Türkiye Grand Prix'sinin seyircili olacağını ve dünyanın en ucuz Formula 1  biletlerini satacaklarını söyledi.

F 1 BİLET FİYATLARI

Formula 1'e 13-15 Kasım'da ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul  Park pistinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural Ak, "İnsanlarımız bu  heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız  yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı  onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde  belirledik." ifadelerini kullandı.

Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye  Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak  şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim  yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik.  Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz.  Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma  yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bilet  fiyatlarını, 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine  olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 lira  ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için  hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1  biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun."

 "Anlaşmayı bu kez biz yaptık. Daha önce hükümetimiz yapıyordu."  sözlerini kullanan Vural Ak, "Biz de üzerimize düşeni yaptık. Formula 1'e ödenecek  tüm ücretler bizim tarafımızdan ödenecektir. Anlaşmanın maddi şartları gizlilik  şartlarına haizdir ve belirli bir rakam telaffuz etmemiz mümkün değildir. Yarışın  tüm detayları Intercity'nin sorumluluğundadır. Tüm yük ve organizasyonu yapma  başarısı da bizim omuzlarımızdadır. Elbette böyle bir proje devletimizin  katkılarıyla olacaktır. Devletimizin birçok kurumu da bizi yalnız  bırakmamaktadır. Bu dev organizasyonu devletimize bir mali yük oluşturmadan  yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha başarılı bir organizasyon yapabilmemiz  için tüm kamu ve özel sektör oyuncularının da desteğine ihtiyacımız var. Kamu ve  özel sektörle alakalı tüm paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Sayın  Cumhurbaşkanımız bize bu görevi vermeseydi burada olmazdık. Türkiye  Cumhuriyeti'nin arkamızda olması ve Cumhurbaşkanımızın bizi görevlendirmesi  Formula 1 yönetimini memnun etmiştir. Devlet garantisi ve özel şirketin yapabilme  yeteneğinin birlikteliği iyi bir izlenim oluşturmuştur." şeklinde konuştu.

Yarışın seyircili olmasının Türkiye'nin sağlık sistemindeki  başarısıyla bağlantılı olduğunun altını çizen Ak, "Yarış seyircili olacak. Ama  tüm ihtimallere karşı hazırlıklıyız. Pandemiye rağmen Türkiye'nin bu yarışı  alması, hastalık karşısındaki başarılı mücadelesindendir. Sağlık sistemimizin  başarısı, devletin ciddiyeti çok önemliydi. Amerika kıtasında yapılamıyor, Avrupa'da birçok yerde seyircisiz yapıldı, biz seyircili yapacağız. Türkiye'nin  bu kadar büyük bir tesiste bu yarışı seyircili yapabilecek olmasını, Formula 1'in  kabul etmesi ülkemize ve bize olan güveni göstermektedir." değerlendirmesinde  bulundu.

FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Formula 1 biletlerinin eylül ayının ikinci haftası satışa çıkacağını  da açıklayan Ak, şöyle konuştu:

"Formula 1'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi  var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi  manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin  tanıtımı ve prestiji için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve  yönetiminde yürütüyoruz. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde  biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz."

"YARIŞI 100 BİN KİŞİ CANLI İZLEYECEK"

Intercity İstanbul Park'ın 220 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak  pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50'nin altında bir kapasite ile 100 bin kişiyi  ağırlayabileceğini söyleyen Vural Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri  uygulayarak ağırlamayı planlıyoruz. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda  da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye  yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem  verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok  başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir  etkinlik planlıyor olacağız. Pandemi olmasaydı 220 bin kişinin yarışı  izleyeceğine inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler  hazırladıklarını da açıklayan Ak, “Formula 1 hafta sonunda diğer bir sürprizimiz  de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend  Motoring'i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk  sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V  Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç  markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk  etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak." ifadelerini kullandı.

"INTERCİTY İSTANBUL PARK’IN TAKVİMDE KALICI OLMASI ÇOK GÜÇLÜ BİR  İHTİMAL"

Formula 1'in gelecek yıllarda da Türkiye'de düzenlenmesinin güçlü bir  ihtimal olduğunun altını çizen Vural Ak şunları söyledi:

"2013 yılında pistin işletmesini aldığımız gün itibarıyla Formula 1  yarışlarını ülkemize geri getirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada FIA Dünya  Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev  sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1TM’in Liberty Media şirketine satılması  ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet  ettik.  Sayın Cumhurbaşkanımızın Chase Carey'i kabul etmesiyle gerçekleşen  görüşmeler sonucunda proje Cumhurbaşkanlığı Himayelerine girdi ve yarışın  ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi Intercity'ye verildi. Bu  görüşme Formula 1'in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi  oldu. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize  düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1  anlaşmasını tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük  olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu  ve mutluyuz. Intercity İstanbul Park olarak yarışı başarılı bir şekilde organize  ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını  da aralamış olacağız. Ama şu an için sadece 1 yıllık kontrata imza attık. Formula  1'in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen  ilgi ve heyecan Formula 1 yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı  olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi. Türkiye'de ve yurt dışında da  inanılmaz olumlu bir hava oluşmasından Formula 1 yönetimi çok mutlu oldu."

Yarışın, Türkiye'ye de önemli bir gelir getireceğini vurgulayan Vural  Ak, "Yarışın ülkemize ekonomik etkileri çok pozitif olacaktır. Pandemiye rağmen  ülkemizde turizm açısından giriş serbest olduğu için, 20 bine yakın yabancı  turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Asgari 50 milyon dolar bir nakit girişi  olacağını tahmin ediyoruz. Yerli misafirlerle birlikte toplam 100 milyon dolara  yakın bir ekonomik harcama olacağını düşünüyoruz. İstanbul Park'ın etrafındaki  otellerde takımlar rezervasyon yapmaya başladı. Ülkemize böyle bir organizasyon  geldiğinde neredeyse tüm sektörler bundan çok olumlu etkilenecektir." sözlerine  yer verdi.

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