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İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 23:52 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 23:52

Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu Arife Günü de devam etti. Bayramı iş dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogara akın etti.


Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otogarda adım atacak yer kalmazken vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Otobüs firmaları da yaşanan yoğunluk nedeniyle ek sefer koydu. Bayramda memleketine kurban kesmek için giden Muharrem Alkan, Niğde'ye kurbanı kesmeye gidiyoruz. Bileti 20 gün önceden aldık ama şu anda bilet almak sıkıntı. Burası kalabalık, sosyal mesafe diye bir şey yok" dedi. 

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Bayrampaşa İstanbul Otogarı 15 Temmuz Demokrasi
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