İstanbul-New York uçuşları 76 dakikaya düşecek

Uzay yarışının iyice kızıştığı şu günlerde ülkeler ve şehirler arası uçuşların da gelişmesi bekleniyor. Özellikle iki milyarder Richard Branson ve Jeff Bezos’un uzay yolculukları için geliştirdikleri özel jetler, ilerleyen dönemde uçaklı seyahatlerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.

Teknolojinin gelişmesiyle daha kısa sürede seyahatler gerçekleştiren milyonlarca kişi çok daha ‘hızlı’ bir deneyime kavuşabilir. Zira yeni ortaya atılan iddialara göre geliştirilen hipersonik uçaklar, Londra ve New York arasındaki mesafeyi 50 dakikaya kadar düşürecek. Küçük bir hesaplama yapıldığında ise İstanbul ve New York uçuşunu da 76 dakikaya kadar düşürecek.

HALKIN KULLANIMINA AÇILMASI BEKLENİYOR

Konunun uzmanları hipersonik jetler ve yolcu taşıyan roketlerin kullanımının artacağını söylüyor. Halkın kullanımına açılması beklenen bu milyar dolar lık endüstri, yolda geçirilen saatleri tahmin edilenin çok daha altına düşürecek.

Bezos ve Branson, bir zamanlar yüksek eğitimli pilotlar ve astronotlar için ayrılmış olan uzay uçuşunun heyecanını yaşarken, kendilerini stratosfere fırlatmak için milyarlarını kullandılar. 8 bin 40 km olan İstanbul ve New York uçuşu normal şartlarda 10 saat 35 dakika sürüyor.

1 SAAT 16 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYOR

Hipersonik uçak ve gelişmiş jetler ile bu 1 saat 16 dakikaya kadar düşebilir. Haliyle oldukça heyecan verici. Bu geliştirilmesi beklenen araç, dakikada 107 km/s gibi bir hıza ulaşabiliyor.

Uzun mesafeli uçuş sürelerini büyük ölçüde azaltacak olan bu teknoloji, Virgin Atlantic gibiler tarafından zaten halihazırda araştırılıyor. Bezos'un New Shepherd adlı Blue Origin roketi ve Branson'ın VSS Unity adlı uçağı, sadece bir veya iki kişi taşıyan ilk uçaklar ancak ilerleyen süreçte çok daha fazla kişiyi taşıyabilecek.

Bu arada SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO ’su Elon Musk'ın da konu hakkında yorumları bulunuyor. Starship roketinin insanları sadece Mars 'ta uçurmakla kalmayıp, Dünya çevresinde hipersonik yolculuklarda taşımak için kullanılabileceğini söylüyor. Hatta bazı şirketler teknolojinin 2050 yılına kadar hazır olabileceğini düşünüyor.

BEZOS DAHA YENİ UZAYA ÇIKMIŞTI

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket Türkiye saatiyle 16:12'de uzaya fırlatılmıştı.

Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü. Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.

BU EN GÜZEL GÜN

Jeff Bezos dünyaya dönüşte, "Bu en güzel gün" ifadesini kullandı ve Amazon müşterilerine bu özel seyahati maddi olarak gerçek kıldıkları için teşekkür etti.

Yer çekimsiz anlara dair paylaşılanm görüntülerde 4 kişilik ekip, taklalar attı ve birbirlerine şeker fırlattı. Milyarder işadamı Bezos, yerçekimsiz ortamın "bu kadar normal gelmesine şaşırdığını" söyledi.

UZAYA FIRLATILAN EN BÜYÜK PENCERELERE SAHİP KAPSÜL

Mürettebatın en yaşlı üyesi olan Wally Funk da "tekrar gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi. 82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir astronot programının parçasıydı. 4 kişiyi taşıyan kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.

E-ticaret devi Amazon’un kurucusu, ABD ’li milyarder Jeff Bezos’un, şirketi “Blue Origin”in geliştirdiği “New Shepard” adlı roketle önceki gün yaptığı 11 dakikalık uzay yolculuğunun maliyetinin 5.5 milyar dolar olduğu açıklandı.

205 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmasına rağmen 2007 ve 2011’de gelir vergisi ödemediği ortaya çıkan Bezos, uzay yolculuğunun ardından “Her Amazon çalışanına ve müşterisine teşekkür ederim. Çünkü bu maliyeti siz ödediniz” dedi. İşte bu sözler büyük tepki yarattı.

SEVGİLİSİ DE İZLEMİŞTİ

Çok sayıda kişi, Jeff Bezos’un (57) uzay yolculuğunu gerçekleştirmek için yılda 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satıp, yolculuğun dakikasına 550 milyon dolar harcarken, pandemi döneminde Amazon çalışanlarını düşük maaşla ve kötü koşullarda çalıştırdığına dikkat çekti. Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez (51) milyarderin basın toplantısını izledi. Sanchez, 17 bin 500 dolarlık Rolex saati ve tek taş yüzüğüyle dikkati çekti.

YERDEN YERE VURDULAR

ABD Başkanı Joe Biden’ın ocak ayında gerçekleşen yemin törenine yün eldivenleriyle katılarak gündeme gelen Vermont Senatörü Bernie Sanders, Jeff Bezos’a tepki gösterdi. Sanders, Twitter ’dan yaptığı açıklamada, Bezos’un 2007 ve 2011 yıllarında gelir vergisi ödemediğini belirterek şunları söyledi:

“Bir milyarderin birkaç yıl federal gelir vergilerini hiç ödemezken uzaya gitmesinden, şirketindeki işçilerin ise sağlık faturalarını, kiralarını ve çocuklarının beslenme masraflarını karşılamak için mücadele etmesinden etkilenmem mi gerekiyor?”

Massachusetts’ten Demokrat Senatör Elizabeth Warren da “Jeff Bezos, kendisi ve Amazon hiçbir şey ödemezken bu ülkeyi ayakta tutmak için vergi ödeyen tüm çalışkan Amerikalılara teşekkür etmeyi unuttu” diyerek milyarderin açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yüzlerce kişiyse Jeff Bezos’a tepki olarak Amazon Prime üyeliklerini iptal ettiklerini duyurdu.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Jeff Bezos, CNN’e verdiği röportajda, milyonlarca doları uzaya harcamak yerine, parasını dünyadaki sorunlara çözüm için kullanması gerektiğini savunan kişilerin bu eleştirisini kabul ettiğini söyledi.

Hem dünya hem de uzay için para harcanması gerektiğini savunan Bezos, şirketi Blue Origin’in uzaya bir yol açmaya çalıştığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda uzaya giden insanlığın dünyadaki pek çok sorunu “çözeceğini” savundu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile dün Türkiye saat ile 16.10'da uzaya fırlatıldı.

Herkesin merakla beklediği ve 13 dakika süren tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki pilot Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti. Funk uzaya giden en yaşlı, Daemen ise en genç insan oldu.

'YUMUŞAK İNİŞ' GERÇEKLEŞTİ

Mürettebat kapsülü, büyük bir çöl tozu bulutunu etrafa saçarak iniş yaptı. Yere çarpmadan önce, kapsül, sakız damlası şeklindeki aracın altında bir hava yastığı oluşturan "geri itme" olarak adlandırılan sistemi kullanıyor.