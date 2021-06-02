İstanbul metro saatleri değişti mi? İstanbul metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı!

Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu.
CUMARTESİ GÜNÜ SEFERLER NORMAL TARİFEDE YAPILACAK
Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.
İŞTE HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ TARİFESİ
06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacak hatların listesi şöyle:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
Bunun dışında TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacağı belirtildi.
PAZAR TARİFESİ
İBB'den yapılan açıklamada, "Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
BAZI SEFERLER PAZAR GÜNÜ YAPILMAYACAK
İBB, bazı seferlerin pazar günü yapılmayacağını belirtti. İşte o hatlar;
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler
T3 Kadıköy-Moda tramvay
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferi